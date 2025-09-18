- Дата публикации
Фагот резко высказался об украинской артистке, которой не пожал бы руку: "Она - враг Украины"
Артист откровенно рассказал о своей позиции относительно "бывшей" коллеги.
Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, резко высказался о скандальной украинской певице.
В шоу "Утро в большом городе" артист заявил, что считает Настю Каменских врагом Украины. Причиной стала резонансная фраза певицы, которую она недавно озвучила на концерте в США: "Какая разница, на каком языке?"
Когда Фаготу задали вопрос о концерте Каменских и что бы он сделал, если бы присутствовал там, музыкант четко дал понять, что никакой поддержки певице не выразил бы. Артист без колебаний ответил, что совсем не разделяет мнения с Настей. В то же время исполнитель добавил, что в случае личной встречи не стал бы здороваться или жать ей руку.
"Это надо лично в лицо говорить. Если для нее язык любви — это язык палачей, убийц и насильников, то хорошо. Значит, она проявляет себя как нарочитый представитель врага. Она — враг Украины", — заявил один из лидеров "ТНМК".
Напомним, недавно Фагот рассказал, почему София Ротару публично не высказывается о войне. Артист поделился собственным предположением относительно ее молчания.