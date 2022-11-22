Фагот в военной форме на полигоне похвастался навыками в стрельбе: "Я только учусь"

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот, показал поклонникам, как проходят военные учения на полигоне.

Музыкант с оружием в руках похвастался навыками в стрельбе, которые уже успел овладеть. Кадрамы по учениям Фагот поделился на своей странице в Facebook. На фото и видео музыкант показал, как владеет разными видами оружия.

"Я не волшебник, я только учусь", — подписал фото и видео Михайлюта.

Напомним, что с первых дней полномасштабной войны в Украине Олег Михайлюта вступил в ряды территориальной обороны. Сейчас участник группы "ТНМК" несет службу в батальоне "Реванш", ранее защищавшего Мощун и Лукьяновку, а ныне – служит на южном и восточном направлениях.

Ранее Олег Михайлюта рассказал о неожиданном звонке эксдружины, живущей в России.

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