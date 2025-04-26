Фагот вернул 14-летнего сына из-за границы в Украину во время войны и объяснил почему

Фагот / © instagram.com/fahot

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Один из участников группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, рассказал о 14-летнем сыне Никите.

Звездный отец в комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой во время церемонии YUNA-2025 признался, что недавно его сын находился за границей. Юноша временно жил в Австралии после начала полномасштабного вторжения. Однако желание Никиты оставаться там со временем иссякло. Он объяснил отцу, что хочет вернуться на Родину.

Фагот с сыном / © instagram.com/fahot

В результате во время войны парень остается в Украине и ни о чем не жалеет. Никита избрал для себя математическую специальность и учится. В то же время, уже размышляет о получении высшего образования также в Киеве. Однако подробностями Михайлюта не стал делиться.

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"Когда начался главный кипиш, он прожил год в Австралии. Затем молился, чтобы вернуться в Украину. И вернулся — учится здесь. Выбрал Вуз, лицей, который ему очень нравится. Он у меня математик", — поделился исполнитель.

Напомним, недавно певица Джамала призналась, действительно ли родила третьего ребенка только для того, чтобы не допустить мобилизации мужа. Звезда также назвала цифру, сколько детей хочет.