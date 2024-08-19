Фагот восхитил редким фото с 14-летним сыном от экс-возлюбленой и поздравил его с важным праздником

Артист впервые за длительное время показал Никиту.
Один из участников группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, порадовал редким фото с сыном.
Оказалось, что у Никиты особенный праздник. Сын исполнителя отмечает день рождения. Мальчику исполняется 14 лет. Поэтому по случаю важной даты артист посвятил сыну пост в Instagram.
В частности, Фагот опубликовал их редкое совместное фото, на котором они обнявшись позировали перед камерой. Также Олег Михайлюта адресовал Никите теплые слова с поздравлениями. В частности, певец поблагодарил сына, что он есть в его жизни, а также пожелал не бояться никаких препятствий. В случае чего исполнитель всегда подставит свое плечо Никите.
"Уже 14 лет, как я имел честь перерезать пуповину этому теперь уже огромному мужчине! Спасибо, что появился в моей жизни! Будь счастлив, сынок! У тебя все получится! Слетай, я поймаю!" — адресовал сыну музыкант.
Отметим, Олег Михайлюта воспитывает единственного сына, которого ему родила бывшая возлюбленная Анастасия. Музыкант разошелся с ней еще до рождения Никиты, поняв, что его чувства исчезли, а избранницу он обманывать не хотел. От сына артист не отказался, а с мамой мальчика сумел сохранить теплые отношения.
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