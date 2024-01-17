Фагот вспомнил, как в гримерке избил путиниста Сергея Зверева из-за Фоззи

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот, вспомнил, как подрался с российским шоуменом Сергеем Зверевым из-за своего коллеги и друга Фоззи.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Фагот рассказал, что конфликт с россиянином у него произошел на новогодней вечеринке певицы Натальи Могилевской. Когда Зверев выступал на сцене, Михайлюта вспомнил, как тот критиковал внешний вид его коллеги и друга Фоззи. Фагот решил объяснить шоумену, чтобы тот следил за тем, что говорит. Музыкант зашел в гримерку Зверева, где между ними начался конфликт, переросший в драку.

Фагот и Фоззи / Фото: instagram.com/fahot

"Была вечеринка у Могилевской, мы нормально расслабились, Новый год все же. А тут выходит Зверев на сцену... А я помню, что он до этого в каком-то шоу, где взяли наш клип, в своей манере что-то к Фоззи прицепился, После того, как он закончил выступление, я спокойно прошел охрану и захожу в гримерку, он наклонился, чтобы пудру смывать, а я его взял за шею и держал. Он дергался, а я ему рассказывал, что нужно вести себя нормально. Потом я подрался уже с его директором", — вспомнил Фагот.

Вскоре в гримерку ворвалась охрана и всех вывела. Однако в помещении остались Фагот и Зверев. Как вспоминает певец, тогда россиянин сразу начал извиняться за свои слова.

Сергей Зверев

"Самое смешное было после того, как мы уже подрались с директором. Зверев зажался в угол, вошли охранники нас разняли, всех вывели из гримерки, оставили меня и Зверева. Я снова подошел к нему, он понял, что пахнет жареным, и извинился", – вспомнил артист.

Отметим, Сергей Зверев поддержал полномасштабную войну в Украине. Шоумен восхваляет российских оккупантов и их преступления.

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