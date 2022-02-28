Фагот вступил в ряды территориальной обороны ВСУ: "Кто может держать оружие, должен это сделать"

Певец также призвал фанатов вступать в терроборону.

Участник группы "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Певец уже получил оружие и стал защищать территорию Украины от окупантов. Также Фагот призвал фанатов вступать в ряды терробороны.

Олег "Фагот" Михайлюта / instagram.com/fahot

"Сделай затяжку передай по кругу… Все, кто могут держать оружие, должны это сделать, потому что это наша земля и отступать нам некуда. А тот гнилой московский корабль должен пойти на**й. Победа будет за нами!" – написал Фагот.

Отметим, ранее в силы территориальной обороны ВС Украины вступили лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, фронтмен "Антитыл" Тарас Тополя вместе с другими участниками коллектива, рэпер Александр Ярмак, Игорь Кондратюк и Юрий Ткач.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

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