Фагот язвительно посмеялся над Фроловой после ее заявления о возвращении в Украину: ведущая ответила

Фагот, Василиса Фролова

Телеведущая Василиса Фролова впервые за более чем четыре года возвращается в Украину.

Правда, поездка будет короткой. Звезда призналась, что летит в Киев из-за срочных семейных дел. Об этом Фролова сообщила в Threads, где и поинтересовалась у подписчиков, какие места ей стоит посетить после такого длительного перерыва.

«Я еду в Киев. Впервые за 4,4 года. Интересно, что мне посоветуете обязательно посетить?» — написала телеведущая.

Пост Василисы Фроловой — реакция Фагота

На пост мгновенно отреагировал певец Фагот. Музыкант не удержался от шутки и предположил, что главная причина поездки — «поход к стоматологу», намекая на популярную среди украинцев за рубежом практику лечить зубы дома. Впрочем, Василиса подхватила ироничный тон и даже предложила встретиться в столице.

«Нет, харьковчанку-стоматолога я в Дубае уже нашла. Просто срочные семейные дела. Рада буду увидеться, друг», — написала ведущая.

К слову, Василиса Фролова уже более четырех лет живет в Дубае вместе с мужем Дмитрием Котеленцом и сыном Родионом. За рубежом звезда работает в ивент-сфере и развивает личный блог.

