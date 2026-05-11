- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 405
- Время на прочтение
- 1 мин
Фагот язвительно посмеялся над Фроловой после ее заявления о возвращении в Украину: ведущая ответила
Василиса Фролова живет в эмиграции уже более четырех лет.
Телеведущая Василиса Фролова впервые за более чем четыре года возвращается в Украину.
Правда, поездка будет короткой. Звезда призналась, что летит в Киев из-за срочных семейных дел. Об этом Фролова сообщила в Threads, где и поинтересовалась у подписчиков, какие места ей стоит посетить после такого длительного перерыва.
«Я еду в Киев. Впервые за 4,4 года. Интересно, что мне посоветуете обязательно посетить?» — написала телеведущая.
На пост мгновенно отреагировал певец Фагот. Музыкант не удержался от шутки и предположил, что главная причина поездки — «поход к стоматологу», намекая на популярную среди украинцев за рубежом практику лечить зубы дома. Впрочем, Василиса подхватила ироничный тон и даже предложила встретиться в столице.
«Нет, харьковчанку-стоматолога я в Дубае уже нашла. Просто срочные семейные дела. Рада буду увидеться, друг», — написала ведущая.
К слову, Василиса Фролова уже более четырех лет живет в Дубае вместе с мужем Дмитрием Котеленцом и сыном Родионом. За рубежом звезда работает в ивент-сфере и развивает личный блог.