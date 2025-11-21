Фагота застали на прогулке за ручки с молодой девушкой: певец удивил реакцией на видео

Фагот / © instagram.com/tnmkongo

Участника группы "ТНМК" Олега Михайлюту, более известного как Фагота, неожиданно застали за ручки на прогулке с молодой девушкой.

Парочка шла рядом друг с другом, а неизвестные сняли их на видео. Хотя кадры были сделаны со спины, но там четко видно фирменную прическу и стиль Фагота. Все бы ничего, но исполнитель уже длительное время находится в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой, но на видео была не она. Поэтому, журналистка проекта "Ранок у великому місті" поинтересовалась, что это вообще было и все ли в порядке в отношениях исполнителя. Дело в том, что пользователи начали рассуждать уже над различными теориями и о разрыве, и об измене. Сам Фагот заявил, что "писать можно что угодно".

"Много чего говорят. Говорят: "Когда вас нет, о вас такое говорят". Так вот...Передавайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить. Пишут много чего...Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать. Писать могут очень много чего", - ответил певец.

Фагот с загадочной девушкой

Но журналистка "Ранку у великому місті" все же поинтересовалась у артиста, что это была за девушка. Фагот сначала растерялся. Впоследствии он все же добавил, что не понимает, о каком видео и какой девушке идет речь, и подчеркнул, что за ручки мог держаться с кем угодно.

"Кто та девушка была - это у нее надо спросить потом. Я не знаю, о чем вы именно говорите, о каком видео, поэтому зачем сейчас об этом говорить. Я мог с кем угодно за ручки держаться", - отрезал артист.

