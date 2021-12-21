Фанат Гордона набил тату с изображением его лица с глазом Терминатора: "Гордонатор"

Знаменитость показал изображение подписчикам своего фотоблога.
Ведущий и журналист Дмитрий Гордон похвастался татуировкой с изображением своего портрета, которую набил его поклонник.
В своем Instagram знаменитость опубликовал фото, размещенное мастером тату. Так, его клиент пожелал соединить лицо Дмитрия с изображением культового персонажа Терминатора. В результате вышел Гордон с красным глазом робота.
"Вот такие тату люди наносят", – прокомментировал знаменитость.
Подписчики журналиста принялись шутить над увиденным и придумывать разные названия:
- Гордонатор
- КиберГордон
- НаноГордон, вырыватель кадыков
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