Фанат Гордона набил тату с изображением его лица с глазом Терминатора: "Гордонатор"

Фанат Гордона набил тату с изображением его лица с глазом Терминатора: "Гордонатор"

Знаменитость показал изображение подписчикам своего фотоблога.

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон похвастался татуировкой с изображением своего портрета, которую набил его поклонник.

В своем Instagram знаменитость опубликовал фото, размещенное мастером тату. Так, его клиент пожелал соединить лицо Дмитрия с изображением культового персонажа Терминатора. В результате вышел Гордон с красным глазом робота.

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

"Вот такие тату люди наносят", – прокомментировал знаменитость.

Подписчики журналиста принялись шутить над увиденным и придумывать разные названия:

Гордонатор

КиберГордон

НаноГордон, вырыватель кадыков

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