Фанат группы Oasis трагически разбился прямо во время их шоу в Лондоне: реакция музыкантов

Группа Oasis / © Associated Press

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Во время зрелищного концерта легендарной группы Oasis в Лондоне произошла настоящая трагедия.

Вечером в субботу, 2 августа, на стадионе "Уэмбли", одной из самых известных концертных площадок Великобритании, погиб мужчина. Как сообщает BBC со ссылкой на столичную полицию, фанат в возрасте около 40 лет выпал с верхнего яруса стадиона прямо во время выступления. Дежурившие на концерте медики вместе с полицией и работниками скорой помощи мгновенно бросились на помощь. Однако, несмотря на все усилия, жизнь мужчины спасти не удалось — смерть констатировали на месте.

Инцидент произошел около 22:19 по местному времени. По словам правоохранителей, тело погибшего было обнаружено с признаками тяжелых травм, характерных для падения с высоты. Теперь полиция призывает всех, кто стал свидетелем или, может быть, случайно зафиксировал момент трагедии на мобильный телефон, предоставить соответствующую информацию для следствия. То, что стало причиной падения — случайность или техническая неисправность — должно выясниться впоследствии.

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Группа Oasis / © Associated Press

Группа Oasis, которая сейчас дает масштабное турне, шокирована этой новостью. В своем официальном заявлении музыканты отметили: "Мы шокированы и глубоко расстроены известием о смерти нашего фаната. Oasis хотел бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям погибшего".

В свою очередь, администрация стадиона "Уэмбли" также прокомментировала трагедию после того, как мужчину пытались спасти медики: "Несмотря на их усилия, болельщик, к сожалению, погиб. Мы сочувствуем его семье, которую проинформировали. Сейчас его семью поддерживают специальные службы".

Напомним, недавно в Москве нашли мертвым украинского актера-предателя Максима Глотова — что известно о причинах смерти.