Фанат ворвался в дом беременной Рианны, чтобы сделать предложение звезде

В дом второй раз беременной певицы Рианны ворвался незнакомец, который хотел сделать ей предложение.

Мужчина пересек почти половину США, чтобы добраться до дома звезды в Лос-Анджелесе, в котором она проживает вместе с бойфрендом A$AP Rocky и годовалым сыном. На пороге незнакомца встретила охрана и вызвала наряд полиции.

Как рассказали правоохранители TMZ, фанат хотел сделать предложение Рианне. Когда полиция приехала на место, мужчина не стал спорить и согласился одеть наручники и проследовать дальнейший разговор со следователями. В конце концов, с поклонником была проведена беседа и он пообещал больше не появляться у здания звезды.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Отметим, что уже не впервые безумные поклонники пытаются ворваться в дом Рианны. 2018 один фанат проник на территорию особняка, с намерениями заняться сексом с певицей.

Напомним, что недавно стало известно, что Рианна ожидает появления второго ребенка.

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