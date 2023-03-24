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Фанат ворвался в дом беременной Рианны, чтобы сделать предложение звезде

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
579
Время на прочтение
1 мин
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Фанат ворвался в дом беременной Рианны, чтобы сделать предложение звезде

Рианна / Фото: instagram.com/savagexfenty

Охрана исполнительницы вызвала полицию.

В дом второй раз беременной певицы Рианны ворвался незнакомец, который хотел сделать ей предложение.

Мужчина пересек почти половину США, чтобы добраться до дома звезды в Лос-Анджелесе, в котором она проживает вместе с бойфрендом A$AP Rocky и годовалым сыном. На пороге незнакомца встретила охрана и вызвала наряд полиции.

Как рассказали правоохранители TMZ, фанат хотел сделать предложение Рианне. Когда полиция приехала на место, мужчина не стал спорить и согласился одеть наручники и проследовать дальнейший разговор со следователями. В конце концов, с поклонником была проведена беседа и он пообещал больше не появляться у здания звезды.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press
Рианна и A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Отметим, что уже не впервые безумные поклонники пытаются ворваться в дом Рианны. 2018 один фанат проник на территорию особняка, с намерениями заняться сексом с певицей.

Напомним, что недавно стало известно, что Рианна ожидает появления второго ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
579
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