Фанатка избила "Олега Винника" палкой колбасы в новом концерте "Вечернего квартала"

Актеры "Квартала 95" решили пошутить над исчезновением украинского певца Олега Винника.

Говорят, что сейчас исполнитель находится в Германии, поэтому свой номер юмористы построили именно на этом. Так, в скетче актеры Степан Казанин и Татьяна Песик разыграли встречу фанатки Винника с артистом в немецком супермаркете.

По сюжету украинка, которая сейчас работает в Германии, встретила своего кумира на кассе магазина и выразила ему мнение всех "волчиц". Получил "Винник" за все свои вины и исчезновения из виду от "поклонницы" палкой колбасы, которую сам и хотел приобрести.

"Как ты мог так поступить с нами, с тысячами украинских женщин? Приручил и оставил! Понимаешь, что сделал? Ты бросил "брошенок", ты покинул "разведёнок"! Тебе безразлично, спится нам, или не спится!", — набросилась на "кумира" Песик в образе фанатки.

А потом к разгневанной продавщице присоединилась еще одна поклонница певца, которая тоже случайно зашла в магазин. "Волчицы" заставили артиста петь прямо посреди магазина, потому что деньги за билет на концерт они заплатили еще до войны.

Напомним, что недавно друг Олега Винника рассказал правду, как певец зарабатывает за границей или вообще планирует возвращаться в Украину.

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