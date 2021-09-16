Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до слез, оскорбив ее на красной дорожке

Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до слез, оскорбив ее на красной дорожке

Женщине пришлось надеть солнцезащитные очки.

Известная модель и супруга Джастина Бибера Хейли Бибер расплакалась прямо на красной дорожке фестиваля Met Gala.

Звезду довели до слез фанаты Селены Гомес, которые кричали, что Хейли "полный отстой". Также они начали скандировать имя бывшей возлюбленной Джастина Бибера — Селены Гомес. Похоже, некоторые фанаты так и не смирились с тем, что бывшие разошлись, а Джастин женился на Хейли.

Джастин Бибер с женой / Associated Press

Позже в Сети появилось видео, на котором жена певца после жестких слов поклонников расплакалась. Джастин, сам пустив слезу, начал успокаивать Хейли. Позже она надела солнцезащитные очки и не снимала их до конца мероприятия.

Отметим, Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес с 2010-го до 2017-го года. Пара то ссорилась, то снова мирилась.

Летом в 2018 году Бибер сделал предложение Хейли. Влюбленные поженились в 2019 году.

Напомним, ранее Потап прокомментировал отношения Насти Каменских с его экс-женой Ириной Горовой. Артист говорит, что доволен отношениями, которые складываются между ними.

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