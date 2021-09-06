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Фанаты вырвали со лба рэпера Lil Uzi Vert бриллиант стоимостью 24 млн долларов

Фанаты вырвали со лба рэпера Lil Uzi Vert бриллиант стоимостью 24 млн долларов

Lil Uzi Vert / Associated Press

Инцидент случился во время летнего фестиваля.

Фанаты вырвали огромный бриллиант со лба американского рэпера Lil Uzi Vert.

Как рассказал исполнитель изданию TMZ, инцидент произошел еще в июле на фестивале Rolling Loud в Майами. Звезда прыгнул со сцены в толпу, а когда поднялся — драгоценности уже не было.

"Я прыгнул в толпу, и кто-то вырвал его у меня. Сейчас уже я чувствую себя хорошо", — рассказал артист.

Бриллиант весом в 10 карат Lil Uzi Vert все же удалось вернуть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам музыканта, он начал собирать на розовый камень еще в 2017 году, когда впервые его увидел за загорелся этой идеей. Рэпер вживил бриллиант в феврале в 2021-м.

Напомним, ранее в дом Кендалл Дженнер пытался проникнуть фанат. После инцидента модель даже думала о том, чтобы переехать в другое имение.

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