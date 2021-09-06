Фанаты вырвали со лба рэпера Lil Uzi Vert бриллиант стоимостью 24 млн долларов

Инцидент случился во время летнего фестиваля.

Фанаты вырвали огромный бриллиант со лба американского рэпера Lil Uzi Vert.

Как рассказал исполнитель изданию TMZ, инцидент произошел еще в июле на фестивале Rolling Loud в Майами. Звезда прыгнул со сцены в толпу, а когда поднялся — драгоценности уже не было.

"Я прыгнул в толпу, и кто-то вырвал его у меня. Сейчас уже я чувствую себя хорошо", — рассказал артист.

Бриллиант весом в 10 карат Lil Uzi Vert все же удалось вернуть.

По словам музыканта, он начал собирать на розовый камень еще в 2017 году, когда впервые его увидел за загорелся этой идеей. Рэпер вживил бриллиант в феврале в 2021-м.

Напомним, ранее в дом Кендалл Дженнер пытался проникнуть фанат. После инцидента модель даже думала о том, чтобы переехать в другое имение.

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