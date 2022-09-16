Фантастический "Маскарад" возвращается: 2 сезон шоу покажут на ТЕТ

Телеканал ТЕТ покажет второй сезон одного из самых красивых шоу страны "Маскарад".

С 1 октября в 21:00 телеканал ТЕТ будет показывать второй сезон одного из самых ярких шоу страны "Маскарад", полюбившегося зрителям своей красотой, магической атмосферой и позитивом.

Украинские суперзвезды в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты, пока две звездные команды (одна из них Маши Ефросининой, Юлии Саниной, Юрия Ткача, другая — Игоря Ласточкина, Ирины Билык и Дантеса) будут наслаждаться выступлениями и попытаться разоблачить, кто же скрывается под костюмом.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Главной особенностью шоу "Маскарад" является то, что коллеги по шоу-бизнесу продемонстрируют свои скрытые таланты, о которых мы даже не догадывались: танцы, вокал, акробатика, иллюзионизм и многое другое. Чувственные, теплые, яркие выступления звезд подарят положительные эмоции и обязательно поднимут настроение.

Напоминаем, что телеканалы ТЕТ и 1+1 объединяют программные силы: теперь зрители смогут смотреть самые большие шоу страны и любимые сериалы на одной площадке.

Яркие и фантастические выступления — смотрите в шоу "Маскарад" с 1 октября по субботам в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним, что 2 октября в эфире канала ТЕТ состоится премьера вокального шоу "Голос країни-12". Проект возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии, ведь в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая.

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