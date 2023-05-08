Фаны Бритни Спирс уверены, что она умерла: в Сети распространяют "видеодоказательства"

Вокруг жизни американской певицы Бритни Спирс уже давно ходит немало разных слухов.

Однако в последнее время теории фанатов звезды все больше пугают. Так, некоторые поклонники певицы уверены, что ее давно нет в живых.

Они аргументируют это тем, что сейчас Бритни почти не выходит на публику, избегает камер, а в своих соцсетях постоянно публикует только архивные фото и видео. А на новых кадрах с певицей, она совсем не похожа на себя.

В Сети даже начали распространять видеодоказательства того, что другой человек выдает себя за Бритни. В TikTok появился ролик, на котором фанат певицы замедлил одно из последних видео и заметил, что в одном из кадров лицо звезды резко меняется.

Действительно, во время того как артистка проводит руками перед собой, форма глаз и подбородка меняется. После подробного анализа он предположил, что в кадре другой девушке с помощью технологии deepfake заменили лицо на лицо Спирс.

Бритни Спирс/Фото: Скриншот с видео

В комментариях поклонники были изрядно взволнованы увиденным: "Я смотрел в глаза Бритни 25 лет, это действительно не она", "Мне кажется, Бритни уже не с нами", "Я не хочу верить, но это не она", "Мы требуем появления Бритни в прямом эфире", "Я чувствовал, что с ней что-то не так".

По некоторым теориям тело Бритни просто спрятали, а ее соцсети продолжают использовать для того, чтобы зарабатывать на имени звезды.

Пока ни Бритни Спирс, ни кто-то из ее окружения не комментировал подобные слухи в Сети, фанам остается надеяться, что с певицей все в порядке.

Читайте также: