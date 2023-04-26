Фаны Дорофеевой посмеялись над ее посиделками с Кацуриным и друзьями: "Лучше им компаниями не собираться"

Артистка поделилась видео, где ее любимый готовил для нее и друзей.

Украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам, какой у нее талантливый бойфренд.

На странице в TikTok исполнительница поделилась видео, на котором ее возлюбленный, ресторатор и музыкант Миша Кацурин готовит ужин. В этот день к паре в гости пришли друзья, в том числе был и блогер и ведущий Антон Птушкин.

Близких Кацурин порадовал запеченной красной рыбой с овощами и соусом. В свою очередь, поклонники Дорофеевой решили поупражняться в остроумии. И вспомнили развод артистки с шоуменом Владимиром Дантесом: "может среди них будущий муж Нади", "Главное, чтобы Миша не ушел к Птушкину", "лучше им компаниями не собираться", "Завязывай с парными свиданиями".

Напомним, что об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина стало известно в апреле прошлого года. До этого Надя была замужем за шоуменом Владимиром Дантесом, а Миша был женат на Даше Кацурине. До разводов пары между собой дружили и даже ездили вместе на отдых. После разрыва Дорофеева начала встречаться с Кацуриным, а Дантес – с Кацуриной.

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