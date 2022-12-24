Фаны Jerry Heil развеселили мемами о падении певицы в оркестровую яму: "Уверенно шагал 2022"

После ужасного падения певицы Jerry Heil в оркестровую яму на концерте в Тернополе Сеть разразилась шутками.

Несмотря на полученные травмы, исполнительница, которая сейчас находится в больнице, решила не драматизировать ситуация и сама попросила своих поклонников присылать ей мемы о ее падении.

"Спасибо, что вы так заботитесь, это гипермило! Официально: делать мемы можно! И надо", – написала Jerry Heil.

Лучшими шутками от поклонников Яна поделилась в своем Telegram.

Итак, фаны певицы предположили, что каждый из нас так же шагал в прошлом году в "счастливый" 2022 год.

А кто-то пожелал и в следующем году так уверенно шагать в будущее.

Конечно, не обошлось и без легендарной песни I Believe I Can Fly, под которую подписчики смонтировали эпическое падение певицы.

Также не могли украинцы обойтись без приколов о сигнале воздушной тревоги. Но пошутили, что Яна так быстро бежала в укрытие.

После курьеза на концерте в Тернополе на OLX кто-то выставил на продажу такую же куртку, как была у артистки с остроумной подписью.

Также Яне предложили заменить слова в песне, с которой она принимала участие в нацотборе на "Евровидение-2023".

"Когда Бог захлопнул дверь, я упала на пол"

Сама Jerry Heil также написала несколько мемов о своем падении.

Напомним, 21 декабря во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. В результате падения певица получила сотрясение и перелом ребра. Исполнительницу сразу госпитализировали, пока она находится в больнице.

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