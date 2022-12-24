Фаны Jerry Heil развеселили мемами о падении певицы в оркестровую яму: "Уверенно шагал 2022"

Певица поделилась лучшими шутками.
После ужасного падения певицы Jerry Heil в оркестровую яму на концерте в Тернополе Сеть разразилась шутками.
Несмотря на полученные травмы, исполнительница, которая сейчас находится в больнице, решила не драматизировать ситуация и сама попросила своих поклонников присылать ей мемы о ее падении.
"Спасибо, что вы так заботитесь, это гипермило! Официально: делать мемы можно! И надо", – написала Jerry Heil.
Лучшими шутками от поклонников Яна поделилась в своем Telegram.
Итак, фаны певицы предположили, что каждый из нас так же шагал в прошлом году в "счастливый" 2022 год.
А кто-то пожелал и в следующем году так уверенно шагать в будущее.
Конечно, не обошлось и без легендарной песни I Believe I Can Fly, под которую подписчики смонтировали эпическое падение певицы.
Также не могли украинцы обойтись без приколов о сигнале воздушной тревоги. Но пошутили, что Яна так быстро бежала в укрытие.
@jerryheil #duet with @Эдуарт ♬ оригинальный звук — Yaroslav
После курьеза на концерте в Тернополе на OLX кто-то выставил на продажу такую же куртку, как была у артистки с остроумной подписью.
Также Яне предложили заменить слова в песне, с которой она принимала участие в нацотборе на "Евровидение-2023".
"Когда Бог захлопнул дверь, я упала на пол"
Сама Jerry Heil также написала несколько мемов о своем падении.
Напомним, 21 декабря во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. В результате падения певица получила сотрясение и перелом ребра. Исполнительницу сразу госпитализировали, пока она находится в больнице.
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