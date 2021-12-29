Фаны Саши Бо заявили, что младший сын блогерши похож на ее нового бойфренда

Бизнесвумен прокомментировала это.
Украинская блогерша Саша Бо поделилась новым романтическим фото с любимым Платоном Тарнавским.
На странице в Instagram 26-летняя знаменитость разместила снимок, где позировала с избранником перед зеркалом. Парочка оделась в похожие луки – брюки и гольфы.
"Оставлю эту фотографию здесь", – прокомментировала звезда Сети.
В ответ пользователи засыпали влюбленных комплиментами: "Выглядишь как женщина, которая расцветает в этих мужественных руках! Счастья вам и гармонии", "Очень красивые. И такие похожие", "Нереально красивые. Вам идет быть влюбленной", "Дополняете друг друга".
Также пользователи наперебой принялись писать, что младший сын Саши и ее экс-мужа Игоря – Евгений – похож на Платона.
- Женюх копия Платона
- На этого мужчину очень похож Женя
- Мне одной кажется, что Женюх здесь находится? Но вы все равно роскошны
В ответ на это Бо ответила: "Женюх на меня похож. А мы с Платоном между собой".
Также некоторые подписчики отметили, что некрасиво писать такое, поскольку мама и папа Жени – Саша и Игорь.
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