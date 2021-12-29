Фаны Саши Бо заявили, что младший сын блогерши похож на ее нового бойфренда

Фаны Саши Бо заявили, что младший сын блогерши похож на ее нового бойфренда

Бизнесвумен прокомментировала это.

Украинская блогерша Саша Бо поделилась новым романтическим фото с любимым Платоном Тарнавским.

На странице в Instagram 26-летняя знаменитость разместила снимок, где позировала с избранником перед зеркалом. Парочка оделась в похожие луки – брюки и гольфы.

Саша Бо и Платон Тарнавский / instagram.com/sashaabo

"Оставлю эту фотографию здесь", – прокомментировала звезда Сети.

В ответ пользователи засыпали влюбленных комплиментами: "Выглядишь как женщина, которая расцветает в этих мужественных руках! Счастья вам и гармонии", "Очень красивые. И такие похожие", "Нереально красивые. Вам идет быть влюбленной", "Дополняете друг друга".

Также пользователи наперебой принялись писать, что младший сын Саши и ее экс-мужа Игоря – Евгений – похож на Платона.

Саша Бо с сыном Евгением / instagram.com/sashaabo

Женюх копия Платона

На этого мужчину очень похож Женя

Мне одной кажется, что Женюх здесь находится? Но вы все равно роскошны

В ответ на это Бо ответила: "Женюх на меня похож. А мы с Платоном между собой".

Также некоторые подписчики отметили, что некрасиво писать такое, поскольку мама и папа Жени – Саша и Игорь.

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