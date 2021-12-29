Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Фаны Саши Бо заявили, что младший сын блогерши похож на ее нового бойфренда

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фаны Саши Бо заявили, что младший сын блогерши похож на ее нового бойфренда

Саша Бо и Платон Тарнавский / instagram.com/sashaabo

Бизнесвумен прокомментировала это.

Украинская блогерша Саша Бо поделилась новым романтическим фото с любимым Платоном Тарнавским.

На странице в Instagram 26-летняя знаменитость разместила снимок, где позировала с избранником перед зеркалом. Парочка оделась в похожие луки – брюки и гольфы.

Саша Бо и Платон Тарнавский / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо и Платон Тарнавский / instagram.com/sashaabo

"Оставлю эту фотографию здесь", – прокомментировала звезда Сети.

В ответ пользователи засыпали влюбленных комплиментами: "Выглядишь как женщина, которая расцветает в этих мужественных руках! Счастья вам и гармонии", "Очень красивые. И такие похожие", "Нереально красивые. Вам идет быть влюбленной", "Дополняете друг друга".

Также пользователи наперебой принялись писать, что младший сын Саши и ее экс-мужа Игоря – Евгений – похож на Платона.

Саша Бо с сыном Евгением / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо с сыном Евгением / instagram.com/sashaabo
  • Женюх копия Платона
  • На этого мужчину очень похож Женя
  • Мне одной кажется, что Женюх здесь находится? Но вы все равно роскошны

В ответ на это Бо ответила: "Женюх на меня похож. А мы с Платоном между собой".

Также некоторые подписчики отметили, что некрасиво писать такое, поскольку мама и папа Жени – Саша и Игорь.

Читайте также:

Следующая публикация