Фаны Селены Гомес начали угрожать Хейли Бибер смертью: певица обратилась к поклонникам

Скандал между певицей Селеной Гомес и моделью Хейли Бибер начал набирать опасные обороты.

Некоторые из фанатов исполнительницы слишком серьезно восприняли недоразумение между звездами. В Сети жена Джастина Бибера начала получать не только негативные комментарии и критику, но и реальные угрозы. Люди обещают убить модель из-за ее позиции в отношении Селены.

Чтобы прекратить ужасную волну хейта в сторону Хейли, Гомес публично обратилась к своим фанатам и попросила остановить угрозы. Как написала в сторис Instagram певица, модель лично написала ей и рассказала о том, что боится за свою жизнь.

"Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожают смертью и такой ненавистный негатив. Это не то, за что я выступаю. Никто не должен подвергаться ненависти или издевательствам. Я всегда выступал за доброту и очень хочу, чтобы это все прекратилось". ", – написала Селена.

Фото: instagram.com/selenagomez

Напомним, что конфликт между бывшими подругами начался после того, как Хейли начала отношения с бывшим бойфрендом Селены, исполнителем Джастином Бибером. В октябре прошлого года звезды намекнули на примирение после многолетних ссор общими фото. Однако через некоторое время отношения снова оказались на грани. Более того, в скандале также оказались подружки модели, в частности Кендал Дженнер, публично критиковавшие певицу.

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