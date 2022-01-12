Фаны захейтили Каменских из-за откровенного видео с Потапом, где он храпит

Фаны захейтили Каменских из-за откровенного видео с Потапом, где он храпит

Артистка любит снимать мужа, когда он отдыхает.

Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером и рэпером Потап отправились в отпуск.

После насыщенных трудовых будней супруги позволили себе расслабиться и насладиться отдыхом в теплой и солнечной Мексике. Влюбленные набираются сил перед началом нового рабочего года в Тулуме.

Там Потап и Настя наслаждаются местными сказочными видами, вкусной кухней, а также просто расслабляются. Во время одного такого релакса Каменских сняла забавное видео.

Наверное, ролик артистка делала утром, когда Настя уже успела принять душ, а ее муж отдыхал. На странице в Instagram звезда разместила забавное видео, на котором Потап сладко спит: "Мой любимый храпунцель" — подписала видео Каменских.

Фанаты, в свою очередь, поблагодарили Настю за такой откровенный и одновременно смешной контент: "На это можно смотреть бесконечно", "такой смешной, просто невозможно", "с детьми раз 40 пересмотрели".

Однако были и те юзеры, которые пристыдили Настю: "если любимый, то зачем на весь мир высмеивать", "дай поспать человеку", "издеваетесь, пока муж спит? Ну зачем", "думаю, Потап не обрадуется".

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