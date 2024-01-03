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Фармига, Коллинз, Йовович и другие: кто из голливудских звезд говорит на украинском

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Фармига, Коллинз, Йовович и другие: кто из голливудских звезд говорит на украинском

Вера Фармига, Миша Коллинз, Милла Йовович / Фото: Associated Press

Мировые знаменитости не забывают о своих украинских корнях.

В Голливуде есть немало звезд, которые знают украинский язык, могут на нем разговаривать или понимают его.

Обычно это те знаменитости, у которых есть украинские корни. Некоторые из них переехали за границу, когда были еще совсем юными, а в других – эмигрировали родные. Тем не менее, знаменитости не забывают о своих украинских корнях. Они учат украинский язык, могут на нем говорить, часто вспоминают об Украине, а в трудные для страны времена – поддерживают.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку голливудских звезд, которые знают украинский, могут на нем говорить и хорошо понимают язык.

Вера Фармига

У американской актрисы есть украинские корни. Ее родители – эмигрировали в США. Хотя Вера родилась в Америке, однако о своих корнях не забывает. Голливудская актриса поддерживает Украину в трудные дни и с началом российского вторжения занималась благотворительной помощью. Кстати, Вера свободно говорит на украинском и даже может зачитать стихи украинских поэтов.

Милла Йовович

Известная американская актриса родилась в Киеве. Когда юной Милле было пять лет, ее семья эмигрировала в США. За границей Йовович быстро овладела английским языком и постепенно начала делать шаги к славе. Об Украине актриса тоже не забывала. Милла знает украинский язык, может на нем говорить и петь песни. Кроме того, Йовович в трудные дни поддерживает Украину. Не исключением стало и полномасштабное российское вторжение, которое артистка осудила.

Кэтрин Винник

У канадской актрисы есть украинские корни. До восьми лет Кэтрин говорила только на украинском языке, однако впоследствии выучила английский. Винник неоднократно приезжала в Украину, даже во время полномасштабной войны. Семья актрисы придерживается украинских традиций, между собой говорит на украиснком, а Кэтрин может петь украинские песни или готовить традиционные блюда, например, борщ.

Каких украинских традиций придерживается канадская актриса Кэтрин Винник

Каких украинских традиций придерживается канадская актриса Кэтрин Винник

Иванна Сахно

Актриса родилась в Киеве, до 15 лет жила в Украине и даже успела сняться в украинских лентах. В 2013 году семья Иванны переехала в Лос-Анджелес, где девушка начала делать первые шаги в актерской карьере. Сахно неоднократно приезжала в Украину, даже во время полномасштабной войны. Актриса также хорошо знает украинский язык и свободно на нем разговаривает без какого-либо акцента.

Украинка Иванна Сахно покорила Голливуд

Украинка Иванна Сахно покорила Голливуд

Миша Коллинз

У американского актера и режиссера есть украинские корни, ведь его предки являются выходцами из Киевской области. Коллинз поддерживает Украину в войне с Россией и даже приезжал в Киев. Более того, актер записывал видео, где обращался к украинцам на украинском языке.

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Дата публикации
Просмотры
115
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