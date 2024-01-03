Фармига, Коллинз, Йовович и другие: кто из голливудских звезд говорит на украинском

В Голливуде есть немало звезд, которые знают украинский язык, могут на нем разговаривать или понимают его.

Обычно это те знаменитости, у которых есть украинские корни. Некоторые из них переехали за границу, когда были еще совсем юными, а в других – эмигрировали родные. Тем не менее, знаменитости не забывают о своих украинских корнях. Они учат украинский язык, могут на нем говорить, часто вспоминают об Украине, а в трудные для страны времена – поддерживают.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку голливудских звезд, которые знают украинский, могут на нем говорить и хорошо понимают язык.

Вера Фармига

У американской актрисы есть украинские корни. Ее родители – эмигрировали в США. Хотя Вера родилась в Америке, однако о своих корнях не забывает. Голливудская актриса поддерживает Украину в трудные дни и с началом российского вторжения занималась благотворительной помощью. Кстати, Вера свободно говорит на украинском и даже может зачитать стихи украинских поэтов.

Милла Йовович

Известная американская актриса родилась в Киеве. Когда юной Милле было пять лет, ее семья эмигрировала в США. За границей Йовович быстро овладела английским языком и постепенно начала делать шаги к славе. Об Украине актриса тоже не забывала. Милла знает украинский язык, может на нем говорить и петь песни. Кроме того, Йовович в трудные дни поддерживает Украину. Не исключением стало и полномасштабное российское вторжение, которое артистка осудила.

Кэтрин Винник

У канадской актрисы есть украинские корни. До восьми лет Кэтрин говорила только на украинском языке, однако впоследствии выучила английский. Винник неоднократно приезжала в Украину, даже во время полномасштабной войны. Семья актрисы придерживается украинских традиций, между собой говорит на украиснком, а Кэтрин может петь украинские песни или готовить традиционные блюда, например, борщ.

Каких украинских традиций придерживается канадская актриса Кэтрин Винник

Иванна Сахно

Актриса родилась в Киеве, до 15 лет жила в Украине и даже успела сняться в украинских лентах. В 2013 году семья Иванны переехала в Лос-Анджелес, где девушка начала делать первые шаги в актерской карьере. Сахно неоднократно приезжала в Украину, даже во время полномасштабной войны. Актриса также хорошо знает украинский язык и свободно на нем разговаривает без какого-либо акцента.

Украинка Иванна Сахно покорила Голливуд

Миша Коллинз

У американского актера и режиссера есть украинские корни, ведь его предки являются выходцами из Киевской области. Коллинз поддерживает Украину в войне с Россией и даже приезжал в Киев. Более того, актер записывал видео, где обращался к украинцам на украинском языке.

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