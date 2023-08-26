Фаворит Златы Огневич из "Холостячки-2" Роман Свечкоренко женился на копии певицы

Участник "Холостячка-2" со Златой Огневич, психолог Роман Свечкоренко, женился на своей девушке Валерии, младше его на 10 лет.

Пара сыграла свадьбу под открытым небом в кругу друзей и родственников. Кадрамы с церемонии поделилась в Instagram-stories подруга супругов, модель и блоггер Виктория Маремуха.

Роман и Валерия устроили церемонию за городом в уютном и зеленом саду. Моложены обменялись обетами на фоне лаконичной и стильной арки, украшенной легкой белой тканью.

Свадьба Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/vicky_mare

Свадьба Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/vicky_mare

Валерия выбрала изысканное платье с вышитым растительным орнаментом, удачно подчеркнувшим ее фигуру. Также образ невесты дополнила длинная пышная фата.

Букет девушка выбрала довольно необычный – избранница Свечкоренко собрала композицию из флористической зелени и белых цветов.

Свадьба Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/mare_vicky

Свадьба Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/vicky_mare

На свадьбу также были приглашены звездные гости — Владимир Остапчук с женой Екатериной, продюсер Евгений Таллер, блогер Ксения Манекен, участник "Холостячки-2" Максим Тарапата, ведущий Богдан Буше и многие известные друзья пары.

Свадьба Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/vicky_mare

Отметим, что Роман и Валерия начали отношения сразу после участия психолога в романтическом реалити. В Сети сразу начали обсуждать то, насколько новая избранница фаворита Златы Огневич похожа на певицу.

Злата Огневич и невеста Романа Свечкоренко

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