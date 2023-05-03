Фаворитка букмекеров на "Евровидении-2023" Loreen провела первую репетицию своего номера в Ливерпуле

Артистка сразится за победу для своей страны с композицией Tattoo.

Уже через неделю в Ливерпуле, Великобритания начнется международный песенный конкурс "Евровидение-2023", который в этом году будет проводиться от имени Украины.

На главной сцене конкурса проходят репетиции участников. В частности, свой номер отрепетировала фаворитка букмекеров, представительница Швеции Loreen. Именно ей букмекеры прочат безоговорочную победу с композицией Tattoo.

В Сети уже появились первые фото и видео с репетиции номера шведской представительницы. Так, будет выступать Loreen в красивом обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру. В течение своего выступления артистка будет петь между двумя плитами, которые будут светиться и двигаться по ходу номера певицы.

Loreen провела первую репетицию своего номера в Ливерпуле

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Отметим, что Loreen сразится за победу для Швеции в первом полуфинале. Артистка выступит под номером 11. Напомним, что это уже не первое участие Loreen в конкурсе "Евровидение". В 2012 году артистка уже выступала на конкурсе и тогда принесла своей стране победу с песней Euphoria.

В этом году полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Благодаря прошлогодней победе группы Kalush Orchestra на конкурсе, "Евровидение-2023" будет проходить от имени Украины. Наши представители на музыкальном первенстве TVORCHI автоматически попали в финал.

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