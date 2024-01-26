Фаворитки нацотбора на "Евровидение-2024" Jerry Heil и alyona alyona вживую исполнили "Teresa & Maria"

Финалистки нацотбора на "Евровидение-2024" Jerry Heil и alyona alyona, которым прочат победу на отборе, вживую исполнили "Teresa & Maria".

Утром артистки посетили студию "Сніданку з 1+1", где и представили свою конкурсную композицию. Вместе с тем, Алена и Jerry прокомментировали скандал вокруг их трека. В частности, использование в песне образа матери Терезы, спорного в истории.

"Мы очень плотно разобрались в этом вопросе после того, как некоторые люди начали писать. Мы сравнили количество людей, особенно из Европы, которые комментируют и обычно очень положительные комментарии. По поводу матери Терезы, скорее всего, есть такая информация, что это ИПСО когда-то было вброшено по религиозным причинам, по политическим причинам", – сказала Jerry Heil.

Артистка добавила, что когда они с alyona alyona писали песню, у них были сомнения относительно фигуры матери Терезы: "Но вспомните, когда вы называете кого-то: "Да ты просто мать Тереза". Что вы имеете в виду? Это же не песня о деве Марии, или матери Терезе. Они использованы как символы благотворительности, любви. Песня об этом. Песня об объединении", – добавила Jerry Heil.

Отметим, что согласно голосованию зрителей на официальном сайте "Евровидения" Jerry Heil и alyona alyona значительно опережают своих конкурентов на нацотборе. Артистки расположились на первом месте, на втором месте — певец MELOVIN с треком "Dreamer", на третьей строчке пока находится Yagody с композицией "Tsunamia".

Голоса зрителей на сайте "Евровидения" / Фото: eurovisionworld.com

Напомним, ранее мы рассказывали все, что нужно знать о нацотборе на "Евровидение-2024". Читайте в нашем материале, где и когда смотреть нацотбор, прогнозы букмекеров и как голосовать.

Читайте также: