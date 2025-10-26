Фединчик после развода с Денисенко показался с их сыном и как они вдвоем время проводят

Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/andreyfedinchik

Реклама

Украинский актер Андрей Фединчик порадовал поклонников редкими кадрами с сыном Андреем-младшим.

Так, знаменитость после развода с Натальей Денисенко поддерживает связь с сыном. В фотоблоге Фединчик поделился, что недавно посетил с 8-летним мальчиком музей медуз, что в центре Киева. Актер на запечатлел сына на фоне аквариума, как тот рассматривал разнообразие медуз.

«Музей медуз. А куда вы ходите с детьми? Любимые места?» — обратился к подписчикам звездный отец.

Реклама

Сын Андрея Фединчика и Натальи Денисенко / © instagram.com/andreyfedinchik

В комментариях Андрею оставили не только рекомендации с такими местами, но и засыпали его с сыном комплиментами. К тому же отметили, что его потомок похож на него как две капли воды.

Андрей, ваш сын — ваша копия

Лучший отец

Магическая красота

Напомним, Наталья Денисенко неоднократно подчеркивала, что развод с отцом сына никак не повлиял на их связь. Поэтому Фединчик видится с мальчиком и проводит с ним время, несмотря на все. А недавно актер впервые высказался о своем состоянии после разрыва 8-летнего брака.