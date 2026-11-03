Фединчик после развода с Денисенко сделал честное признание о новых отношениях: "Прятаться не буду"

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

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Украинский актер Андрей Фединчик сделал честное признание о новых отношениях после развода с артисткой Наталкой Денисенко.

Артист с мая 2025 года холостяк. Если же личная жизнь Наталки Денисенко за это время кардинально изменилась, и она уже успела выйти замуж, то об Андрее Фединчике ничего не известно. Однако в интервью «РБК-Украина» актер приоткрыл занавес. Знаменитость признался, что пока не готов к новым отношениям. Однако артист пообещал, что если в его личной жизни произойдут перемены, он не будет их скрывать.

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«Не уверен еще (что готов к новым отношениям — прим. ред.). Но если встречу любовь, то, конечно, прятаться не буду», — прокомментировал актер.

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Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Также Андрей Фединчик признался, как относится к тому, что его личная жизнь обсуждается в Сети. По словам актера, он нормально реагирует на здоровую критику. Однако когда на него льется хейт, то он не обращает внимания или вообще может заблокировать пользователя.

«Если это здоровая критика, тогда важно ее воспринимать. Соглашаться или нет — в зависимости от своего отношения. Если это просто хейт, тогда вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше», — отметил артист.

Напомним, недавно шоумен Андрей Бедняков раскрыл правду о своих отношениях после развода. Ведущий признался, что на самом деле происходит в его личной жизни.

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