Фединчик рассказал о воспитании сына от Денисенко и какие проблемы в школе возникают: "Иногда шокирует"

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинский актер Андрей Фединчик рассказал о воспитании сына от экс-супруги Натальи Денисенко и признался, какие проблемы в школе у него возникают.

У бывших супругов есть общий сын Андрей, которому сейчас восемь лет. Мальчик уже окончил 2 класс. Андрей Фединчик на YouTube-канале "РБК-Украина LIFE" признался, что сын учится в целом прекрасно. Однако у Андрюши есть определенные проблемы, и они касаются поведения. По словам актера, в школу его из-за этого не вызывали, однако о некоторых моментах сообщали, в частности, как сына отлучили от урока.

«Он неплохо учится, пусть так и будет дальше. Есть определенные проблемы с поведением, но это тоже нормально для пацана. Это, конечно, иногда шокирует. Проходит неделя, а у него происходит такой скачок, что-то меняется очень кардинально в нем. Ты смотришь и думаешь, как быстро летит время. Меня в школу не вызывали, но сообщали о том, что он даже иногда был отлучен от урока», — вспомнил артист.

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Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрей Фединчик не пускает это на самотек. Он разговаривает с сыном и объясняет, что поведение на уроках должно быть хорошим, а вот энергию необходимо тратить на перерывах. По словам актера, Андрюша все прекрасно понимает.

«Конечно, я ему объясняю. Я понимаю, что такое детская энергия, что ее нужно куда-то девать. Я просто объясняю, что это нужно делать на перемене, потому что он мешает не только себе, но и другим деткам, когда они учатся. Он это понимает», — делится артист.

Напомним, недавно Андрей Фединчик прокомментировал помолвку Натальи Денисенко с новым возлюбленным. К слову, артистка обручилась через более чем год после развода.

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