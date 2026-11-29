Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

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Украинский актер Андрей Фединчик рассказал о серьезных проблемах со спиной после службы в рядах ВСУ.

Еще до полномасштабной войны у артиста были проблемы с поясницей и позвоночником. Иногда это давало о себе знать, хотя ничего критического у актера не было. Когда в Украине началась полномасштабная война, Андрей Фединчик присоединился к службе. Наконец, тяжелое военное снаряжение и полевые условия усугубили проблемы со спиной, что артисту пришлось сделать операцию, иначе бы он не смог ходить. В позвоночнике знаменитости установлена металлическая конструкция.

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Андрей Фединчик говорит, что после операции его жизнь изменилась. В частности, ему много чего теперь нельзя делать. Однако вместе с тем актеру необходимо каждый день выполнять физические нагрузки, иначе будет сложно ходить. Знаменитость говорит, что даже в перерывах во время съемок тренируется.

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Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

«Именно благодаря тому, что у меня в позвоночнике металлическая конструкция, я вынужден тренироваться каждый день, чтобы не ходить с палочкой. Конечно, много чего уже под запретом, уже не будет полноценной функциональной жизни. Но даже при больших потерях возможны достижения. Приходилось мне тренироваться с казаками, которые потеряли конечности… Там воля и характер — прячься! Всем нам внешней и внутренней победы!» — поделился с подписчиками актер.

Напомним, недавно Андрей Фединчик сделал честное признание о новых отношениях. С мая 2025 года артист официально холостяк.

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