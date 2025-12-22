Фединчик высказался об измене Денисенко и как узнал о ее женатом любовнике: "Не знал всей правды"

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Украинский актер Андрей Фединчик откровенно заговорил о разрыве с Натальей Денисенко и объяснил, что на самом деле стало финальной точкой в их браке.

Супруги официально развелись в мае этого года. У бывших возлюбленных есть общий сын Андрей. После расставания в сети долгое время ходили слухи, что причиной развода стала измена со стороны актрисы. Их начал же и сам Фединчик. Ранее он эмоционально заявлял, что во время его службы Наталье якобы «под юбку залезал» манекенщик Юрий Савранский, который на то время был женатым.

Впрочем, в новом интервью Алине Доротюк актер подробно рассказал, как все происходило на самом деле. По словам Андрея, переломный момент наступил в начале января, когда он вернулся домой после операции на спине. Тогда он заподозрил уже что-то неладное, но Наташа же уверяла в обратном. Но впоследствии все карты открылись и полностью разрушили брак.

«Все очень просто. Это было начало января, я приехал после операции. И почувствовал, что она уже не со мной. Я ее спросил: „У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?“ Она ответила, что нет. Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: „Мы расстаемся“. Она сказала „да“. Я говорил, что я за то, чтобы сохранить нашу семью. Ибо я тогда еще не знал всей правды. А она сказала „нет“. Я говорю: „Ну тогда это конец. Назад дороги не будет“. И через неделю-две от близкого человека из его окружения я узнал, что он уже длительное время в отношениях. Почему так сложилось, что все уже знали об этом. И даже жена того мужа — он тогда еще был ее мужем. Я позвонил его жене и она все подтвердила. Мы до сих пор общаемся. И все, тогда я понял, что все совсем иначе. Это было огромным ударом. Надо говорить правду», — рассказал Андрей.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Несмотря на боль, звезда называет этот инцидент своеобразным возмездием кармы. По мнению Фединчика, так якобы произошло из-за его прошлого. Как известно, в начале отношений с Натальей актер был как год женат на девушке по имени Виктория. Но, в конце концов, сила чувств Андрея к коллеге разрушили его первый брак.

«В свое время я так сделал со своей женой. Мы тогда поговорили с ней и я сказал, что я влюбился. И люди мне пишут, что „ты получил бумеранг“. И они абсолютно правы. Моя позиция однозначна. Как только это произошло, я написал своей жене Виктории: „Это за тебя мне прилетел бумеранг“. Если ты сделал человеку больно, ты будешь отвечать. Мой бумеранг застал меня через 10 лет», — поделился размышлениями актер.

К слову, хоть четкого имени любовника Андрей Фединчик не называл, однако, вероятно, речь идет именно о модели Юрие Савранском. Мужчина в этом году ушел от жены с двумя детьми и недавно публично назвал Наталью «лучшей возлюбленной».