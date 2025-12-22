Фединчик заявил о неизлечимой болезни мамы и как ухаживает за ней: "Не заслужила такого"

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Реклама

Украинский актер Андрей Фединчик, который недавно раскрыл правду о разводе с Натальей Денисенко, ошеломил болезненной историей о состоянии здоровья своей мамы.

Артист признался, что 69-летняя женщина уже несколько лет борется с тяжелым недугом, который со временем только прогрессирует. Андрей рассказал, что у его мамы диагностировали деменцию примерно пять лет назад. Сначала болезнь развивалась медленно, однако после смерти отца в 2023 году ситуация резко ухудшилась.

Сейчас женщина находится в частном пансионате в Киеве под наблюдением врачей. По словам актера, он вместе с двумя сестрами оплачивает уход и старается как можно чаще навещать маму. Однако, к сожалению, ее болезнь не позволяет ей узнать собственных детей.

Реклама

Мама Андрея Фединчика / © instagram.com/andreyfedinchik

«Мама тяжелобольная у меня. Отец ухаживал за ней, но его не стало. Мы ее перевезли сюда (в Киев — прим. ред.) в частный пансионат. И мы с сестричками его оплачиваем и навещаем маму. Как получается — приезжаем. Но она нас не узнает, не ориентируется где она и кто она. Деменция. Маме будет 70 лет. В общем, уже выражается непонятно — набор слов. Обнаружили где-то пять лет назад. Недуг не так быстро развивался. А когда отец ушел из жизни, то все очень быстро ухудшилось. Жаль, потому что она не заслужила такого. Страшная болезнь», — ошеломил звезда в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно композитор Евгений Рыбчинский впервые заявил о серьезном диагнозе и почему ему понадобилось перенести две операции.