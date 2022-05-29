Федишин ответила MELOVIN за дуру и возмутилась Машуковскому из-за высмеивания ее несовершеннолетнего сына

Скандал между певицей Ириной Федишин и известными защитниками ЛГБТ-сообщества продолжается.

Так, исполнительница не стала молчать и отреагировала на недавнее интервью певца MELOVIN, в котором он назвал Федышин "дурой" из-за ее высказывания об ЛГБТ-сообществе и заявил, что "ее мнение никому не интересно".

"Вы требуете толерантности к себе, зато унижаете человека, у которого другое мнение. Гомосексуализм – это тяжелый грех! Нравится вам это или не нравится, — научитесь быть толерантными с людьми, которые так считают и руководствуются Библией в жизни", — ответила на это Ирина.

Также она была шокирована реакцией на ее слова об ЛГБТ известного блогера Олега Машуковского. Тот изобразил сына Федишин через 15 лет, одетого в розовый наряд с хвостиком на голове:

"А дальше ваша "толерантность" и травля вообще пробила дно. Вот так выглядит буллинг в соцсетях", — написала артистка и запостила видео с Машуковским в розовом костюме.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В ролике блогер танцует под хит Федишин "Малесенькі долоньки", а видео сопровождает надпись: "Сын Ирины через 15 лет би лайк Машуковский".

Федишин отметила, что это унижение ее несовершеннолетнего ребенка и посоветовала родителям проследить, не подписаны ли их дети на шоумена:

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Родители, проследите, подписаны ли ваши дети на это лицо, которое манипулирует подростками, занимается буллингом и навязывает нетрадиционные взгляды".

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Отметим, что недавно Ирина Федишин в поздравлении сыну с 11-летием снова вспомнила скандал с ЛГБТ. Артистка написала, что в свои 11 ее сын узнал, что такое радужный флаг и его значение. "Ты узнал, что этот флаг, на самом деле, совсем не радужный. Ты увидел, насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными", — написала Федишин.

Напомним, в одном из недавних интервью Ирина Федишин отметила, что не очень хорошо относится к представителям ЛГБТ, поскольку считает это большим грехом. Более того, артистка поделилась, что ей было сложно оценивать участников "Евровидения-2022", ведь на конкурсе присутствовали многие представители ЛГБТ-сообщества.

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