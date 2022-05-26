Федишин в поздравлении сыну снова вспомнила скандал с ЛГБТ

Украинская певица Ирина Федишин отметила день рождения старшего сына.

Так, 25 мая Юре исполнилось 11 лет. По этому случаю исполнительница обнародовала фото с сыном в своем Instagram и запостила поздравление наследнику.

Интересно, что во время обращения к имениннику, Ирина снова вспомнила скандал с ЛГБТ.

"Эта война ворует детство не только у тебя, но и у миллионов украинских детей. Вы все сегодня очень быстро взрослеете. В свои 11 ты узнал и увидел, какой мир бывает несправедлив и жесток, сколько в нем зла и лжи. Ты узнал, что такое радужный флаг и его значение. Ты узнал, что этот флаг, на самом деле, совсем не радужный. Ты увидел насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными, наполнены ненавистью и заниматься буллингом в Сети", — написала артистка.

Ирина Федишин с сыном / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Федишин добавила, что "кроме мира, где царит ненависть и агрессия, есть мир, где царит радость, любовь и мир". Певица также пожелала сыну всегда быть добросовестным и честным самим с собой: "Это поможет тебе даже в самые темные времена не опускать руки и сохранять силу духа. Чтобы там не произошло, всегда держись не людей, а Христа. Да хранит тебя Господь. С днем рождения, сынок".

Напомним, недавно Ирина Федишин оказалась в центре громкого скандала. Артистка назвала представителей ЛГБТ-сообщества грешниками.

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