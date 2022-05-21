Федишин вспомнила Поляковой ее кокошники, а Приходько – выступление на "Евровидении" от России

Федишин вспомнила Поляковой ее кокошники, а Приходько – выступление на "Евровидении" от России

Украинская певица Ирина Федишин, недавно назвавшая представителей ЛГБТ грешниками, ответила на критику своим звездным коллегам.

В Instagram-stories исполнительница разместила ролик блогера Ростислава Калацинского.

Он выразил свое мнение по поводу нашумевшего скандала, отметив, что Федишин, в отличие от Насти Приходько и Оли Поляковой, за 15 лет карьеры не выпустила ни одной русскоязычной песни.

Со своей стороны Ирина вспомнила Приходько, как она представляла Россию на "Евровидении-2009".

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Настя, патриотизм – это любить свою Родину всегда, а не только сегодня быстренько переобуться", – написала она.

А Поляковой Ирина вспомнила, как артистка выступала в кокошнике.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"А теперь так. Оля, но лучше поздно, чем никогда", – заявила она.

Досталось и певцу MELOVIN. Исполнительница сказала, что у него красивые песни, впрочем, артист "невоспитанный".

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Меловин, красивые у тебя песни. Но за твою невоспитанность и нетолерантность – "0" баллов", – заявила звезда.

Напомним, Ирина Федишин после скандала уехала в Польшу и оправдалась за свои слова о ЛГБТ-сообществе. Исполнительница записала видеообращение, в котором попыталась расставить точки над "i".

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