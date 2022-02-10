Федишин отключили свет, а у Поляковой упал потолок: жилищно-коммунальные эпопеи звезд

Нередко знаменитости сталкиваются с неприятными бытовыми моментами.

После концертов и красных дорожек артисты спешат домой.

Впрочем, вместо ярких софитов там их, как оказывается, часто ждут и неприятные бытовые моменты. Предлагаем вспомнить жилищно-коммунальные эпопеи, от которых знаменитостей не спас даже звездный статус. Об этом говорится в программе ЖВЛ.

Ирина Федишин

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

У певицы Ирины Федишин времени на безделье нет. После концертов, когда уже приезжает домой, артистка включает в себя хозяйку и хватается создавать не очередной хит, а борщ. Хозяйка Ирина действительно искусная. И все же есть то, до чего не всегда вовремя доходят руки – платежи за жилищно-коммунальные услуги. Однажды из-за долга ей отключили свет.

"С этим немного проблема, потому что я нечасто там что-то вычисляю. Отец мой за это со мной очень ругается, говорит: "Как такими можно быть неорганизованными". У нас просто пропал свет дома. И мы подумали, что нам что-то там… если бы что-нибудь сгорело. Вызвали электрика, полночи разбирались. А потом нам объяснили, что у вас здесь долг, и мы пришли отключить свет. Поэтому мне стыдно такие вещи рассказывать", – поделилась звезда.

Полностью обесточенным жилище семейства Федишин оставалось тогда несколько суток, потому что подключить дом к электросети оказалось не так просто. Спасались в то время как могли – керосиновых ламп, правда, не жгли. Связь с благами цивилизации держали через соседей.

"Мы попросили соседей: "Дайте нам, пожалуйста, немного света, чтобы мы хотя бы телефоны зарядили!" – вспомнила звезда.

Соседке за доброту семья отблагодарила. Но чтобы в следующий раз, кроме электроэнергии, не пришлось одалживать у нее еще воду, Ирина передала свои платежки на контроль банка.

Алена Шоптенко

Елена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Звезда "Танцев звездами" Алена Шоптенко оплачивать коммунальные не забывает. Однако однажды тоже попала в коммунальную передрягу. Квартиру ее родителей затопило и сценические костюмы танцовщицы были испорчены.

"Я уже почти не жила с родителями, но очень много моих вещей и мои, в том числе танцевальные костюмы, они хранились в шкафу, в моей детской комнате. И как-то с этажа сверху нас затопило. И мои костюмы все были просто испорчены. Я пошла разбираться первым делом с соседями, почему так получилось. Они меня, разумеется, послали в ЖЭК. Я начала как-то выяснять с ЖЭКом и что с этим делать, потому что это костюмы, которые очень много стоят", — вспомнила звезда.

Но ни с разъяснениями, ни с возмещениями к Алене никто не торопился. Поэтому артистка решила подавать в суд. Впрочем, ей ничего не удалось: "Даже юрист сказал: "Извини, Алена, но такие вопросы надо решать как-то с соседями или с ЖЭКом, потому что мы ничего не можем сделать".

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Если Алену Шоптенко топили только раз, то в столичной квартире певицы Оли Поляковой с потолка текло уже несколько лет. Спасти потолок в звездной квартире могла бы жилищно-эксплуатационная контора. Но артистка призналась, ЖЭК, как говорится, и не почесался что-то сделать. И пока звезда боролась с ЖЭКом, потолок в ее квартире зимой в 2021-м упал.

Певица жаловалась, что такая беда с ней произошла даже несмотря на то, что она ежемесячно за свой коммунальный комфорт платит немалую сумму – около 35 тысяч гривен. Ремонтировать изуродованный потолок оказалось еще дороже. Ведь кроме ремонта в собственной квартире, Полякова взялась самостоятельно чинить еще и крышу в доме.

Лолита Милявская

Лолита Милявская / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Конфликт певицы Лолиты Милявской с союзом совладельцев многоквартирного дома, где она проживает, несколько лет назад смаковали все таблоиды. Элитной квартирой прямо в центре Москвы артистка была удовлетворена. Пока вместе с платежками за комуслуги, которые, кстати, регулярно платила, не начала получать уведомление о необходимости уплаты немалых сумм членских взносов в тот же союз, в который не вступала. Платить артистка упорно отказывалась. Как следствие, ей насчитали более трехсот тысяч рублей долга. А впоследствии певица получила повестку в суд – союз совладельцев жилья потребовал взыскать с нее указанную сумму и еще 150 тысяч сопутствующих судебных издержек. Но выплачивать Лолите ничего не пришлось, потому что суд принял решение в ее пользу.

Жилищно-коммунальные эпопеи звезд: почему семья Ирины Федышин занимала электроэнергию у соседей

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