Федишин восхитила фото с мамой-красавицей и показала, как замешивает с ней тесто на паски к Пасхе
Певица рассказала о первом опыте выпекания паски.
Украинская певица Ирина Федишин показала, как готовится к Пасхе, поделившись семейным процессом выпекания пасок вместе с мамой Лесей.
В канун праздника артистка опубликовала атмосферные кадры с кухни. На фото она вместе с мамой Лесей готовит традиционную пасхальную выпечку. Обе — в фартуках, улыбающиеся и сосредоточены на процессе. На столе — формы для куличей, ингредиенты и кухонные принадлежности. Видно, что подготовка происходит в теплой семейной атмосфере.
«Сегодня Чистый четверг. Печем с мамой паски. А вы печете или покупаете?» — поинтересовалась Ирина в соцсетях.
Певица также показала видео процесса и поделилась деталями. В частности, призналась, что впервые самостоятельно замешивала тесто и была удивлена, что это нужно делать вручную достаточно долго. Она добавила, что работала под наблюдением мамы, которая помогала ей на каждом этапе.
«Паска удалась! У нас паска сладкая, на 0,5 кг сахара, 1 литра молока и 16 домашних яиц. Впервые замешивала тесто и пекла паску. Под руководством мамы, делюсь рецептом. Завтра приступаю к выпечке пляцков», — написала артистка.
В комментариях под заметкой пользователи активно реагировали на публикацию. Поклонники отметили искренность кадров, засыпали артистку и ее маму комплиментами и оставили немало теплых пожеланий к Пасхе. Некоторые также поделились собственными традициями и рассказали, что тоже в этот день пекут паски.
