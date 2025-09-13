Феликс Редька рассекретил профессию загадочной жены и заговорил о пополнении в семье

Феликс Редька

Известный украинский комик Феликс Редька, который ранее рассекретил свои доходы, откровенно рассказал о личной жизни.

Артист довольно редко говорит за свою жену Александру и не публикует с ней никакого контента в соцсетях. Но для интервью проекту ТСН.ua "Наодинці" комик сделал исключение и объяснил, что не показывает ее из-за совместного решения. В свою очередь, Феликс говорит, что неизвестно, как публичность будет отражаться на возлюбленной в будущем, поэтому не рискует.

"Мы появляемся вместе, просто не выкладываем фотографии. Это наше общее желание. Нам непонятно, зачем нам выкладывать фотографии вместе. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У нас не пошло с начала отношений и мы этого не делаем. Возможно, я все-таки это блокирую, потому что человек публичный. Часть того негатива она и так получает, потому что не может не переживать за меня. А когда она еще и будет публичным человеком, то это увеличится вдвое. И мне бы очень не хотелось. Поэтому это основная причина и то, что у нас просто нет необходимости", - поделился мыслями звезда.

Феликс Редька

По словам Феликса, его жена недавно закончила получать образование и сейчас начинает работать в медицинской сфере. Она выбрала профессию оториноларинголога и фониатра, и именно это повлияло на решение пары не спешить с детьми.

"Не секрет, что моя жена работает в медицинской сфере. Она только в этом году закончила интернатуру. И это был один из факторов, почему мы не планировали ребенка вот просто здесь и сейчас. Как минимум, я не хотел прерывать учебу человека, который восемь лет сидит, учится, а потом беременность и до свидания. Уже хотелось, чтобы человек закончил интернатуру, получил лицензию, стал медиком. Она отораларинголог, фониатр. Она закончила интернатуру, устроилась на работу и начинает свою карьеру", - рассказал Редька.

Феликс Редька

Но вскоре, по словам артиста, пополнению в семье таки быть. Он говорит, что был бы очень рад этому хоть сейчас. К тому же добавил, что вместе с возлюбленной уже чувствует готовность к новому периоду в их жизни - отцовству.

"Если бы это сейчас случилось, то не проблема. Я бы даже немножко обрадовался с точки зрения того, что сколько уже можно оттягивать это. Перед смертью не надышишься. Есть и есть. Хорошо, рожаем. Внутреннее ощущение, что понемногу мы становимся более готовыми к этому", - заинтриговал комик.

