Феномен Klavdia Petrivna: как 18-летняя Соломия Опрышко стала известной, вид без маски и скандалы

Одна из самых загадочных певиц-инкогнито Украины Klavdia Petrivna отгремела первый сольный концерт в Киеве, где показала свое настоящее лицо и подтвердила догадки, что она – Соломия Опрышко.

Так, исполнительница в течение нескольких лет карьеры умело держала интригу. Впрочем, это не помешало ей возглавлять музыкальные чарты и собирать миллионы прослушиваний. За это время тысячи поклонников делали предположение, кто же такая Klavdia Petrivna и почему она скрывает лицо за масками, шляпами и длинными нарядами.

Редакция ТСН.ua предлагает разобраться, как 18-летняя девушка прошла путь от музыкального колледжа во Львовской области до большой сцены Дворца Спорта в Киеве, где собралось около 10 тыс. поклонников.

Начало творческого пути и секрет псевдонима исполнительницы

По данным блогера Богдана Беспалова, 18-летняя Соломия Опрышко начала строить музыкальную карьеру еще во время учебы в музыкальном колледже Львовской области. Как и большинство молодых артистов, свои первые каверы и песни она начала публиковать в TikTok, где и нашлись первые ценители творчества.

Соломия Опрышко

К слову, сначала студентка не скрывала своего лица и выпустила необработанную версию песни "Я тобі брехала", сняв юмористический ролик с артистом Osty.

Соломия Опрышко и OSTY

Со временем Соломия все же взяла псевдоним Klavdia Petrivna, вдохновленный произведением "Записки кирпатого Мефистофеля" Владимира Винниченко, и выпускала новые песни, нигде не показывая себя. Как рассказывал музыкант Osty изданию "Музвар", в свое время юная звезда не была уверена в успехе своих песен, поэтому желала оставаться инкогнито.

"Идея не показывать лицо – это не пиар-ход. Это захотела сама Клавдия Петровна. Потому что она боялась, если не залетят песни, то не хотела позориться", — сказал в свое время музыкант.

Osty

Первые хиты, принесшие певице славу

Карьера Klavdia Petrivna стремительно начала набирать обороты с августа 2023 года. Тогда в Сети завирусилась ее песни "Бережи мене", "Я щаслива" и маленькие фрагменты (снипеты) ее будущих песен. Именно они дали толчок и расширили количество поклонников до 10 тысяч.

В тот период начали зарождаться дискуссии – кто стоит за загадочным образом Klavdia Petrivna. Некоторые предполагали, что это Маша Кондратенко, ведь она вышла на одну из музыкальных премий забрать награду певицы-инкогнито, а другие вообще считали, что певица была придумана искусственным интеллектом.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Стремительное развитие карьеры: кто помог исполнительнице найти лейбл

Помочь загадочной звезде стать еще более успешной взялся ее уже известный товарищ OSTY. Именно этот музыкант помог лейблу "Nebo Music", где и сам был подопечным, рассмотреть в артистке перспективу. Так, команда с удовольствием пригласила Klavdia Petrivna в Киев для знакомства и почти сразу предложила ей сотрудничество. Таким образом, будущая звезда впервые записала свои песни на профессиональной студии. С тех пор популярность исполнительницы росла с каждым днем.

Песни Klavdia Petrivna и миллионные прослушивания

Репертуар загадочной певицы легкий, непринужденный и несколько ироничный. В таком стиле исполнительница выпустила два альбома - "Бережи мене" и "Їде дах". Жизненность сюжетов, затрагивающих болезненные темы, отзываются современному обществу. Сейчас самыми популярными треками на стриминговых платформах являются "Знайди мене" и "Барабан" в дуэте с Артемом Пивоваровым. Общее количество прослушиваний треков певицы пересекло отметку в 30 млн.

Скандалы вокруг творчества

Интересно, что в сентябре 2023 года неизвестные злоумышленники пытались присвоить новые песни Klavdia Petrivna. Так, пираты похитили первое творческое наследие из 7 треков артистки из ее Telegram-канала и опубликовали их без разрешения на музыкальной платформе Spotify, нагло прикрываясь ее именем. Песни начали набирать популярность, а молодая звезда – бить тревогу.

Klavdia Petrivna

К счастью, все удалось решить – история окончилась успехом. Фейковая страница Klavdia Petrivna была снесена благодаря страйкам. И после этого звезда создала себе настоящую и официально выпускает все альбомы и треки на ней.

Первый публичный выход Klavdia Petrivna и раскрытие ее образа

Впервые звезда на пике популярности вживую появилась на концерте Артема Пивоварова в апреле 2024 года и спела с ним дуэтную песню "Барабан" в длинном одеянии и широкой шляпе. Это произвело настоящий фурор среди поклонников певицы и усилило интерес к ней. Тогда же прямо со сцены она заявила о первом сольном концерте во Дворце спорта в Киеве 30 августа. Вскоре было объявлено о дополнительном выступлении исполнительницы 31 августа.

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров

И в результате, во время дебютного выступления 30 августа исполнительница сняла маску, шляпу и показала свое лицо. И конечно, под маской Klavdia Petrivna все это время скрывалась та самая Соломия Опрышко, которая когда-то совсем не верила в успех своей карьеры и даже не догадывалась, что соберет более 10 тыс. человек в одном зале.

Klavdia Petrivna впервые полностью показала лицо на своем концерте

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