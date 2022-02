Фестиваль Atlas Weekend сменил название

Также организаторы представили новый фирменный стиль.

1 февраля самый большой фестиваль в Восточной Европе представил новый фирменный стиль и изменил свое название.

Так, теперь Atlas Weekend становится фестивалем Atlas. Организаторы объясняют, что причин для смены названия было несколько. В частности, они отмечают, что использовать слово "weekend" уже неактуально, ведь фестиваль перерос позиционирование "фестиваль выходного дня". В прошлом году он длился неделю, а в 2022-м будет проходить в течение пяти дней.

Следующая причина – в разговоре и в Сети как артисты, так и посетители уже давно используют название "Atlas", ведь так значительно короче и проще. Также на это решение повлияла тенденция к минимизации и простоте.

"С каждым годом мы развиваемся и становимся более масштабными. Мы давно поняли, что переросли уикендный формат, который был в начале. Мы продолжаем строить музыкальную историю в Украине и планируем это делать еще круче, чем раньше. Вместе с названием, мы также меняем визуальное оформление. В этом году остановились на стилистике комиксов", – поделился основатель и генеральный директор фестиваля Дмитрий Сидоренко.

Напомним, в этом году фестиваль Atlas состоится с 6 по 10 июля в Киеве на ВДНХ. По традиции, в первый день фестиваля вход будет свободен для всех. В этом году на фестивале заиграют: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes и многие другие, чьи имена организаторы анонсируют впоследствии.

Билеты уже доступны для продажи на официальном сайте фестиваля.

