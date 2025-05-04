Фейерверки и образы от стилиста мировых звезд: каким будет номер от Украины на "Евровидении-2025"

Группа "Ziferblat" / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Украинская группа "Ziferblat", которая недавно прибыла в Базель перед выступлением на "Евровидении-2025", активно готовится к шоу.

В частности, в Сети уже активно обсуждают образы трех музыкантов из коллектива. Так, солист Даниил Лещинский будет покорять сердца еврофанов в ярком комбинезоне со стразами и выразительной брошью в виде сердца. Его брат-музыкант Валентин Лещинский выступит в брюках с элементами юбки и рубашке насыщенного синего цвета. Его образ сочетается с третьим членом группы "Ziferblat". Ведь лук Федора Ходакова состоит из схожих оттенков – светло-бирюзовый костюм с рубашкой и, как и у остальных, брюки клеш.

Репетиция группы "Ziferblat" / © instagram.com/eurovision

К слову, саму концепцию образов в стиле 70-х для украинского трио разработал модельер Иван Фролов, славящийся своим сотрудничеством с мировыми звездами. По словам художника, финальные образы группы "Ziferblat" можно будет увидеть во время их выступления на сцене "Евровидения-2025", а пока есть фото с их первых репетиций.

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Репетиция группы "Ziferblat" / © instagram.com/eurovision

Репетиция группы "Ziferblat" / © instagram.com/eurovision

Кроме того, уже есть детали и самого конкурсного номера, который изменился после Нацотбора. В частности, Telegram- канал "Дім Євробачення" сообщает, что зрителей ждет настоящий перформанс, в котором будет задействована пиротехника и ряд визуальных эффектов, которые точно запомнятся еврофанам. Среди таких – дымовые занавеси и неоновые розово-зеленые узоры на экранах, которые пульсируют в такт песне.

Отметим, уже в скором времени в Базеле, Швейцарии состоится первый полуфинал "Евровидения-2025" - 13 мая. Группа "Ziferblat" выйдет на сцене под номером пять и сразится за возможность попасть в финал с песней "Bird of Pray".

Напомним, недавно Валентин Лещинский неожиданно впервые заявил, что является отцом двоих детей, и объяснил, почему не видится с ними.