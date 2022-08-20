Фейерверки на воде и звездные гости: какой будет вторая свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовится снова сказать друг другу "да" на второй свадебной церемонии, которая состоится в эти выходные.

Месяц назад Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ошеломили поклонников новостью о своей тайной свадьбе в Лас-Вегасе. Но, как выяснилось, эта церемония была лишь небольшой репетицией настоящего празднования.

Как сообщает издание TMZ, роскошная церемония состоится в эти выходные в имении Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.

Подготовка к свадьбе началась за несколько дней. На фотографиях папарацци видно, что рабочие уже подготовили огромную белую палатку, украшенную живыми цветами, от которой к дому ведет широкая белая дорожка для жениха и невесты.

Вторая часть мероприятия будет проходить в беседке на воде. Там уже подготовили праздничные столы и разместили фортепиано для живой музыки.

Ожидается, что кульминацией торжества станет фейерверк. Для этого среди водоема разместили специальную баржу, на которой расположены зажигательные устройства.

По информации инсайдеров, подготовкой свадьбы Дженнифер и Бена занимается один из лучших организаторов Колин Коуи. Среди его звездных клиентов были Николь Кидман, Ким Кардашян, Опра Уинфри и многие другие американские знаменитости.

О своих гостях Лопес и Аффлек тоже позаботились как следует и забронировали для них номера в лучших гостиницах Саваны. На свой романтический праздник молодожены пригласили около 100 гостей.

На свадьбу звездной пары уже прибыл близкий друг Бена Мэтт Дэймон и лучшая подруга Дженнифер Лоя Ремини.

Единственное, что затмило подготовку к празднику, это приезд скорой помощи. Как стало известно, мать Аффлека упала с пирса и травмировала ногу. Женщину сразу доставили в ближайшую больницу. К счастью, рана оказалась не слишком серьезной.

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