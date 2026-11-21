Алисса Милано сыграла Фиби Холливелл

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В американском телесериале «Зачарованные» Фиби Холливелл должна была сыграть совсем другая актриса.

Сейчас сложно представить кого-то в роли самой младшей сестры, кроме Алиссы Милано. Но, как оказалось, на экранах должна была сначала появиться другая актриса. Более того, создатели сериала даже успели снять с ней первую пилотную серию, но она не вышла в эфир.

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Сначала на роль Фиби Холливелл утвердили американскую актрису Лори Ром. Именно она должна была самой младшей сестрой и стать коллегой для Холли Мари Комбс и Шеннен Доэрти. Однако артистка неожиданно отказалась от роли, пишет People. Сообщалось, что Лори Ром приняла такое решение по семейным обстоятельствам, однако точная причина так и не раскрывается.

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Лори Ром / © Getty Images

Так вот создателям сериала пришлось быстро искать замену. Продюсер Аарон Спеллинг решил обратиться к Алиссе Милону, с которой у него был опыт работы в картине «Мелроуз-Плейс». Так знаменитость и попала в сериал, где стала самой младшей из сестер Холливелл.

Кстати, основной актерский состав «Зачарованных» после третьего сезона также претерпел кардинальные изменения. Шеннен Доэрти покинула сериал из-за конфликтов на съемочной площадке и напряженных отношений с Алиссой Милано. Вместо нее в сюжете появилась сводная сестра Пейдж Мэттьюс, которую играла Роуз МакГоуэн.

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