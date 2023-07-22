Фигуристая Алина Гросу в прозрачном корсете засветила обнаженный бюст

Украинская певица Алина Гросу с самого утра сделала приятное поклонникам и обнародовала свои пикантные фото.

С поклонниками артистка поделилась серией соблазнительных селфи, на которых позирует в смелом полупрозрачном черном корсете и малиновой юбке с черным узором. Романтичности образу Гросу добавили распущенные волосы:

"Надеюсь, доброе утро. Пусть ваш день будет сказочным и спокойным", – пожелала под снимками Гросу.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Интересно, что некоторые кадры получились настолько откровенными, что певице пришлось бюст зарисовывать смайлом в виде сердца.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

В свою очередь поклонники Гросу не стали скрывать, что такие ее фото им очень понравились:

Не слишком ли откровенно, что пришлось сердечками зарисовывать?

Сердце очень понравилось

Просто богиня

Очень горячая, привлекательная

Напомним, на днях Алина Гросу продемонстрировала еще один интересный лук – артистка примерила джинсовый наряд, который подчеркнул ее стройные ноги и пышный бюст.

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