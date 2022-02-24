Фигуристая Мила Нитич в роскошном облегающем платье очаровала изгибами тела

Певица очаровала невероятным видом.

Украинская певица Мила Нитич свела своих поклонников с ума.

Так, знаменитость снялась в новой фотосессии, для которой выбрала роскошное черное платье с декольте. Облегающий наряд подчеркнул фигуру артистки. Звезда очаровала изгибами тела, стоя на сером фоне. Мила дополнила эффектный образ перчатками, а также накрасила губы красной помадой и собрала волосы.

Мила Нитич / instagram.com/mila_nitich_official

"Без текста", – отметила в посте певица.

В ответ фанаты написали, что к такому фото все слова излишни. Также они оставили в комментариях комплименты.

А тут и текст не нужен... Он все испортит...

Очень красиво и утонченно!

Да зачем здесь еще текст? Красотка

Королевна

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