Фигуристая жена Гордона похвасталась аппетитным бюстом в пикантном платье

Алеся заинтриговала поклонников.

Жена украинского ведущего Дмитрия Гордона, журналистка и ведущая Алеся Бацман, обладательница роскошной фигуры.

Знаменитость умеет и знает, как выгоднее подчеркнуть свои прелести. Так, на странице в Instagram Бацман поделилась новым фото, где изображена в блестящем красном платье с V-вырезом в зоне декольте.

Наряд Алеси идеально подчеркнул ее пышный бюст. На фото с Бацман также изображен и Дмитрий Гордон: "Вскоре мы вас удивим!" – заинтриговала сообщением к публикации Олеся.

instagram.com/alesiabatsman

Поклонники же начали делать предположение, что бы это могло быть: "Алеся подарит Дмитрию еще одного прекрасного ребенка. В доброе время!", "уже 15 или 16 ребенок будет?", "Вы нас и так постоянно удивляете".

Но, как позже рассказала Бацман, речь идет о новом политическом ток-шоу ее мужа. Как отметила Алеся, это будет первое на YouTube общественно-политическое ток-шоу, гости которого будут из Украины, Америки, Франции и России.

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