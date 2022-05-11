Филипп Киркоров неожиданно появился на "Евровидении-2022", несмотря на бойкот российской делегации

В этом году организаторы "Евровидения" решили отстранить Россию от участия в песенном конкурсе. Запрет будет действовать, пока в стране не изменится политический режим.

Вместе с тем нельзя было появляться на песенном конкурсе и российской делегации.

Впрочем, российскому артисту-путинисту Филиппу Киркорову все же "повезло" попасть в Турин, где он в VIP-ложе наблюдал за ходом конкурса.

Филипп Киркоров на "Евровидении-2022" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Как признался певец, он был специальным гостем организаторов. А те пригласили Киркорова за его "заслуги" на "Евровидении".

"По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия", — отметил певец в Instagram.

Филипп Киркоров на "Евровидении-2022" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Как именно Киркоров мог попасть на "Евровидение-2022", пока неизвестно, ведь делегации из России запрещено присутствовать на конкурсе из-за враждебного вторжения российских военных в Украину.

Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе.

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