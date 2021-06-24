Филипп Киркоров раскритиковал внесение его в "черный список" Минкульта и спел на украинском

Разъяренный певец записал эмоциональное видеообращение.

Известный российский певец Филипп Киркоров, который был внесен в "черный список" Минкульта, отреагировал на это.

На своей странице в Instagram артист записал видеообращение, где эмоционально прокомментировал событие. Исполнитель отметил, что должен сказать чиновникам спасибо за то, что "помогают ему становиться еще более популярным".

"Новость дня — я признан угрозой для национальной безопасности Украины. Внесение в "черный список" народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее", — прокомментировал Киркоров.

Артист добавил, что нужно гордиться тем, что произошло. Также музыкант сказал, что это "не Киркоров попал в список, а Россия, ненависть к которой захлестывает".

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Филипп отметил, что будет продолжать любить Украину, но не как государство, а как страну. А в конце артист исполнил песню "Рідна мати моя" и показал, как поет ее с Ани Лорак.

Напомним, ранее в СБУ объяснили, за что Киркоров попал в "черный список" Минкульта. Российский певец оказался в списке из-за поддержки аннексии Крыма.

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