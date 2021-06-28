Филипп Киркоров отреагировал на исключение его из "черного списка" Минкульта

Артист записал эмоциональное видеообращение.

Известный российский певец Филипп Киркоров, который был внесен в "черный список" Минкульта, обратился со словами благодарности к украинским фанам.

На своей странице в Instagram артист записал видео, где эмоционально благодарит своих фолловеров за поддержку и любовь. Певец отметил, что его переполняет чувство гордости и радости.

"Каждый человек в праве решать что ему слушать и смотреть, вы доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться. Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любых каракуль бюрократических чиновников", — отметил под видео исполнитель.

Напомним, несколько дней назад российский певец Филипп Киркоров попал в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Такое решение принял Минкульт по представлению СБУ.

А уже вчера стало известно, что артиста исключили из "черного списка" Украина. При этом, причиной включения Филиппа Киркорова в список СБУ стало выступление артиста в оккупированном Крыму. А также неоднократные высказывания в поддержку режима Путина.

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