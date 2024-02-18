Фильм "20 дней в Мариуполе" о преступлениях россиян получил престижную британскую премию BAFTA

Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм".
18 февраля состоялась 77-я церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства, более известная как BAFTA Film Awards.
Так, украинская кинолента "20 дней в Мариуполе", недавно получившая признание на церемонии "DGA Awards", одержала очередную победу и на BAFTA Film Awards в номинации "Лучший документальный фильм".
К слову, фильм также претендовал на победу в номинации "Лучший неанглоязычный фильм". Впрочем, украинскую картину обошел режиссер Джонатан Глейзер и его фильм "Зона интересов". Об этом сообщает официальный сайт британской премии.
Отметим, что в фильме режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" изображаются события первых дней облоги Мариуполя в начале полномасштабного вторжения. В частности, лента содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Так, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессора.
Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в список известной премии "Оскар-2024". Победила ли лента в номинации "Полнометражный документальный фильм" – узнаем уже 10 марта, когда в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония вручения награды.
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