Фильм "20 дней в Мариуполе" о преступлениях россиян получил престижную британскую премию BAFTA

18 февраля состоялась 77-я церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства, более известная как BAFTA Film Awards.

Так, украинская кинолента "20 дней в Мариуполе", недавно получившая признание на церемонии "DGA Awards", одержала очередную победу и на BAFTA Film Awards в номинации "Лучший документальный фильм".

К слову, фильм также претендовал на победу в номинации "Лучший неанглоязычный фильм". Впрочем, украинскую картину обошел режиссер Джонатан Глейзер и его фильм "Зона интересов". Об этом сообщает официальный сайт британской премии.

Режиссер Мстислав Чернов с наградой BAFTA / Фото: Associated Press

Отметим, что в фильме режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" изображаются события первых дней облоги Мариуполя в начале полномасштабного вторжения. В частности, лента содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Так, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессора.

Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в список известной премии "Оскар-2024". Победила ли лента в номинации "Полнометражный документальный фильм" – узнаем уже 10 марта, когда в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония вручения награды.

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