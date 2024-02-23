Фильм Алана Бадоева "Довга Доба" показали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

В преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения состоялся спецпоказ фильма Алана Бадоева и канала "1+1 Украина" "Довга Доба" в рамках стратегического заседания послов и членов НАТО в Брюсселе.

Перед началом трансляции 120-минутной хроники в штаб-квартире НАТО режиссер обратился к международному сообществу и отметил важность освещения событий российской агрессии:

Фильм Алана Бадоева "Довга Доба" о преступлениях россиян показали в штаб-квартире НАТО

"Для того, чтобы мир мог почувствовать себя вместе с украинцами в тех условиях, в которых мы находимся уже два года, мы создали "Довгу Добу", чтобы никто не смог переписать нашу историю и сказать, что Украины не было. Просто сейчас наши военные защищают границы и ценой своей жизни дарят нам время, чтобы мы могли рассказать миру об Украине. Я хотел бы, чтобы мировое сообщество осознавало, что война ближе, чем вам кажется. Я считаю, что именно вы должны донести до других идею о том, что за мир следует бороться", - призвал Алан Бадоев.

Фильм Алана Бадоева "Довга Доба" о преступлениях россиян показали в штаб-квартире НАТО

Кроме того, перед речью режиссера фильма заместитель помощника Генерального Секретаря НАТО Кармен Ромеро выразила благодарность за создание документальной ленты и подчеркнула победу за Украиной:

"Благодарю Алана и команду за этот эмоциональный и глубоко трогательный фильм, который является откровенным свидетельством преступления и разрушения, мужества, жизни и надежды. Этот фильм передает, с одной стороны, правду о кремлевском режиме и его преступлениях. И храбрость украинского народа с другой. С самого первого дня полномасштабного вторжения России позиция НАТО была решительной и понятной. Наш фундаментальный интерес состоит в том, чтобы Украина выиграла войну и одержала победу как независимая и суверенная страна", - отметила Кармен Ромеро.

Фильм Алана Бадоева "Довга Доба" о преступлениях россиян показали в штаб-квартире НАТО

К слову, после просмотра ленты послы и представители стран-членов НАТО были шокированы судьбами и отвагой героев "Довгої Доби" и интересовались, как сложилась дальнейшая жизнь задокументированных украинцев.

Напомним, украинцы смогут посмотреть телевизионную премьеру документальной ленты "Довга доба" уже 24 февраля в 22:00 на канале "1+1 Украина".

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